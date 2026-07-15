El delegado del Gobierno ve "parches" en las medidas adoptadas en la zona del Iberdrola Music e insiste en una solución

Público durante la actuación de la banda Wolf Alice en el Mad Cool 2026, en el recinto Iberdrola Music, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). Mad Cool cumple diez años y vuelve a reunir durante varios días a algunos de los principales artistas naciona - Ricardo Rubio - Europa Press

FUENLABRADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha catalogado de "parches" las medidas adoptadas en el entorno del recinto Iberdrola Music para mejorar la movilidad y la seguridad en la zona ante los grandes conciertos y festivales que alberga este espacio, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde, a escasos metros del término municipal de Getafe.

Martín ha reconocido que las actuaciones impulsadas hasta el momento han permitido mejorar la situación en eventos recientes como el Mad Cool, pero ha incidido en que no resuelven el problema de fondo, más aún con grandes conciertos en el horizonte como la residencia de varios días de Shakira en septiembre.

"Se han ido poniendo parches, algunos efectivos, pero siguen siendo parches", ha afirmado el delegado al término de una Junta Local de Seguridad en Fuenlabrada, desde donde ha defendido la necesidad de que todas las administraciones implicadas trabajen conjuntamente para dar una respuesta definitiva a la movilidad y a los accesos del recinto.

El delegado ha señalado que el objetivo debe ser garantizar la seguridad de los asistentes y minimizar el impacto que generan estos eventos sobre los vecinos de la zona, apostando por una planificación permanente y no por actuaciones puntuales ligadas a cada festival.