El delegado insta a Almeida a convocar una Junta Local de Seguridad para analizar datos de criminalidad

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha instado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a convocar una Junta Local de Seguridad para analizar los datos de criminalidad durante el primer semestre en la capital.

Tras conocerse el balance, el delegado remitió el pasado martes una carta al alcalde madrileño para pedirle un encuentro con la finalidad de analizar las cifras.

Con la convocatoria, se cumpliría la normativa que marca una periodicidad semestral para dichas juntas, tras ser reclamado por el propio delegado del Gobierno en la última junta celebrada en febrero, indican fuentes de la Delegación.

Según las cifras, la ciudad de Madrid registró un descenso de un 4,8% en las cifras de delitos, por lo que se consolida como "una de las capitales más seguras del mundo", según manifestó el propio delegado de Gobierno.

Las relaciones entre el alcalde y el delegado llevan rotas meses. De hecho, el regidor no invitó a Martín al acto institucional que el Consistorio celebra por San Isidro ni tampoco al de conmemoración de la festividad de San Juan Bautista, patrón de la Policía Municipal. Para Almeida, el delegado es un "vocero del PSOE", busca "la bronca permanente" y realiza "provocaciones que son rídiculas".