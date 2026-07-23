El delegado insta a Ayuso a "explicar bien" por qué no puede gestionar los incendios: "No hay que quitarse a un lado"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante el comité de emergencia por el incendio en Lozoyuela, a 17 de julio de 2026. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha destacado la importancia de que el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso "explique bien" por qué ha solicitado la declaración de la situación operativa 3 del Plan Infoma, que obligaría a la Administración central a hacerse cargo de todo el operativo: "No hay que quitarse a un lado y decir ahí la llevas".

Martín ha afirmado que, por ahora, el Gobierno de Ayuso se ha limitado a enviarles "una escueta carta" con la que han hecho un "tuit". "Estamos hablando de una cosa muy seria como para resolverla en una carta de tres párrafos para poder poner un tuit", ha criticado el delegado en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser.

En este sentido, ha exigido "explicar adecuadamente" lo que "justifica" la solicitud de la "emergencia nacional" y "apartarse" de la gestión de la situación. "Esta solicitud hay que trabajarla y documentarla" para que sea evaluada "por los servicios técnicos de manera seria", ha insistido el delegado que ha rechazado el proceder del equipo de Ayuso.

Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno central seguirá "apoyando" la emergencia por los incendios y ha rechazado entrar en "polémicas", pero ha reiterado que la Comunidad debe explicar por qué la evolución de la situación no puede ser controlada por el Gobierno regional, y si es por "incapacidad técnica" u "operativa".