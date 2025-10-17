Delegado insta a FMM a promover actos por los "50 años de Libertad" y la Federación le pide deje de ser un "sanchista"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento a la Federación Madrileña de Municipios (FMM), encabezada por la alcaldesa de Alcalá de Henares, la 'popular' Judith Piquet, para que promueva en las localidades de la región las propuestas del Gobierno central para celebrar los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, a lo que la entidad le ha instado a que "deje de ser un sanchista contra los madrileños".

Martín ha remitido una carta a la presidenta de la FMM en la que, por un lado le anima a impulsar la identificación de Lugares de Memoria de la Democracia en España en los municipios de la región, para la posterior instalación de placas conmemorativas que permitan recordar los hechos, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

Por otro lado, también ha pedido que la FMM promueva la participación de los ayuntamientos de los municipios de la Comunidad de Madrid en la elaboración de murales conmemorativos y participativos impulsada por la propia institución que encabeza Martín y enmarcada dentro de la iniciativa "50 años en Libertad".

Según ha destacado el delegado, el apoyo a esta iniciativa "sería una muestra clara del compromiso" tanto de las corporaciones locales madrileñas, de la FMM y de la propia Piquet con los valores de "la democracia, la libertad y la convivencia". El Gobierno central busca con estas iniciativas celebrar la recuperación de las libertades democráticas hace medio siglo tras la muerte de Franco.

LA FMM PIDE LEALTAD INSTITUCIONAL

En respuesta, el secretario general de la FMM, José Manuel Zarzoso, ha señalado que en estos momentos no ha recibido ninguna carta de la Delegación y le ha criticado que se dirijan a ellos "a través de la prensa, de titulares y de comunicados mediáticos".

"Pedimos lealtad institucional al delegado del Gobierno, le pedimos por favor que deje de ser un sanchista contra los madrileños y le pedimos por favor que trabaje por y para Madrid y no por y para Pedro Sánchez, su mujer y su hermano", ha expresado en declaraciones remitidas a Europa Press.