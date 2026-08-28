El delegado pide precaución ante la operación retorno de tráfico de agosto: "Lo crucial es siempre llegar"

1112805.1.260.149.20260828115410 Panel de la DGT en las horas previas al inicio de la operación retorno de las vacaciones de agosto - EUROPA PRESS

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acudido este viernes a la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la capital, para supervisar el dispositivo de tráfico con motivo de la operación retorno de las vacaciones de agosto, en la que ha pedido precaución a los conductores porque "lo crucial es siempre llegar".

En concreto, la DGT prevé 1,2 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunidad de Madrid en el final de la operación estival, que arranca a las 15.00 horas de este viernes y se prolongará hasta las 23.59 horas del lunes día 31.

En el conjunto del país está previsto que se registren 6.880.000 desplazamientos en esta operación de retorno, en la que coincidirán los movimientos de retorno postvacacional, que será escalonados desde las zonas turísticas hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana, así como con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP.

"El mensaje más importante es que lo que es crucial, lo que es clave, es siempre llegar. Por eso pedimos que se planifiquen los viajes, que se hagan descansados, sin drogas ni alcohol, por supuesto, y también sin distracciones. Que ante cualquier retención no se apueste por acelerar o adelantar por el lugar indebido. No pasa nada por llegar unos minutos más tarde, que siempre lo más importante es llegar, ha explicado.

En esta línea, el delegado del Gobierno ha recordado además que, tanto desde la DGT como desde la Guardia Civil, "se van a buscar todos los recursos para garantizar que este retorno sea seguro. Así, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias).

Asimismo, cuenta con medios técnicos como radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

"Pedimos también esa responsabilidad al conjunto de la ciudadanía para que vuelvan a casa y comencemos ese nuevo curso en las mejores condiciones posibles", ha zanjado Martín.