Delegado de Políticas Sociales rechaza discurso de Vox contra colectivo LGTBI y pide "no patrimonializar" el Orgullo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha rechazado el discurso de la concejala de Vox Carla Toscano contra el colectivo LGTBI, que realizó en el Pleno de Cibeles, y ha pedido "no patrimonializar" el Orgullo.

"La bronca, la tristeza y la amargura se la dejamos a Vox y a la izquierda. Los madrileños, por suerte, no vivimos el Orgullo como lo vive Vox, ni como lo quiere vivir la izquierda. Yo no quiero que nadie patrimonialice el Orgullo y no quiero los discursos de Vox", ha manifestado a los medios antes de la presentación de la programación oficial de MADO 2025.

Fernández ha recalcado que la capital es "una ciudad que vive en libertad y diversidad" (en referencia al lema de la campaña del Ayuntamiento) y ha subrayado que "eso es lo único que le preocupa al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y al PP de Madrid".

"Yo dije ayer que no me gustó nada y que me causó absoluto rechazo. No quiero que tape nada de lo que es Madrid, que es libertad y diversidad", ha remarcado el delegado tras ser preguntado por las declaraciones de Toscano en el Pleno de Cibeles, donde defendió que "hay que erradicar" las políticas LGTBI+ por "ser dañinas" y asegurar que "esta ideología confunde y destruye a las personas y corrompe sexualmente a los hijos hasta, que ya no saben ni quién ni qué son".

Por otro lado, ha destacado "la colaboración estrecha" con MADO 2025 en la organización del Orgullo y la manifestación y ha recalcado que en las reuniones técnicas "no ha habido ningún tipo de problema y que esa es la línea de trabajo".

"Yo espero que el Orgullo en Madrid sea una fiesta abierta, inclusiva y donde se demuestre que es libertad y diversidad. Uno de los objetivos de la campaña municipal es recordar que hay lugares donde no hay esta libertad ni diversidad, como Hungría, Irán, o países de cultura musulmana o Rusia, donde no se respetan los derechos LGTBI", ha apuntado.

"HAY SITIOS DONDE NO HAY LIBERTAD"

Fernández ha sostenido que "hay que celebrar la fiesta", pero ha pedido "no olvidar que hay muchos sitios donde no hay libertad y donde no hay diversidad" y ha insistido en que Madrid es "una ciudad cada vez más abierta y diversa".

"La libertad es algo que hay que lucharla y por eso la historia lo ha demostrado que hay que hacerlo. Hay que luchar por ella. Cuando cayó el Muro de Berlín muchos pensaban que ya el mundo iba a ser feliz eternamente y no es así el mundo hay que luchar todos los días por la libertad y la diversidad", ha concluido.