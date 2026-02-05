Desarticulada una banda que estafaba por el método 'honey trap' a turistas extranjeros

Efectos intervenidos a una banda que estafaba a turistas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal que estafaba a turistas extranjeros mediante el método conocido como 'honey trap', según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

El grupo contactaba con las víctimas a través de una aplicación de citas. Una mujer concertaba encuentros con turistas recién llegados a España y los citaba siempre en el mismo bar del distrito Centro, cuyos empleados y clientes formaban parte de la organización.

Durante el encuentro, la mujer pedía consumiciones de forma desmedida --bebidas y comida-- que generaban facturas de entre 200 y 2.000 euros, llegando en algunos casos a los 4.000. Si la víctima se negaba a pagar, trabajadores y falsos clientes la intimidaban hasta conseguir el cobro.

En el operativo han sido detenidas cuatro personas --la captadora, dos empleados y el encargado del establecimiento-- como presuntas responsables de los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal. Las investigaciones, iniciadas en octubre tras varias denuncias, han permitido esclarecer diez hechos similares y determinar que la red habría obtenido de forma fraudulenta unos 23.000 euros.

El local también presentaba graves deficiencias de salubridad, con mobiliario deteriorado, falta de limpieza y alimentos en mal estado. La operación culminó el pasado 27 de noviembre con la entrada y registro en el establecimiento, donde se intervinieron cuatro terminales de punto de venta y numerosos tickets de caja.