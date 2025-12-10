Desarticulada en Puente de Vallecas una red que estafó más de 70.000 euros usando mulas financieras

8a750c2eb09a65fc3c28e4b112e6c284.jpg - POLICÍA

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas una organización criminal que estafó más de 70.000 euros mediante el uso de mulas financieras y la apertura fraudulenta de cuentas bancarias con documentación falsificada.

En la operación han sido detenidas once personas, incluidos los presuntos cabecillas, acusados de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. Todos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, según ha informado la Policía en un comunicado.

La investigación comenzó en octubre del año pasado tras una denuncia de una entidad bancaria que había detectado un perjuicio económico cercano a los 75.000 euros, además de otros 7.000 euros pendientes de concesión en créditos solicitados por el entramado.

La organización captaba a las mulas, en su mayoría personas que buscaban obtener dinero rápido, a través de redes sociales. Estos entregaban sus datos personales y formalizaban la apertura de cuentas bancarias con nóminas falsas para simular solvencia.

Ya una vez las cuentas bancarias estaban activas, obtenían tarjetas de crédito que pasaban directamente a manos de los estafadores, quienes las empleaban en compras, apuestas y casinos en una "espiral de gasto descontrolado", según apunta la Policía.

El pasado 7 de noviembre se practicaron tres registros domiciliarios en los que se intervino material informático, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, grabadores de banda magnética, un arma de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y diversas sustancias estupefacientes como metanfetamina.