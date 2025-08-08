Desarticulado un entramado empresarial que defraudó 7,7 millones a pequeños inversores particulares

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en A Coruña y Madrid un entramado empresarial que, presuntamente, defraudó más de 7,7 millones de euros a pequeños inversores particulares.

Según recoge el Cuerpo en un comunicado, han sido detenidas seis personas que captaban fondos bajo un modelo de inversión fraudulento de micromecenazgo a través de restaurantes y viviendas de alquiler vacacional.

Hasta el momento se ha detectado a 63 víctimas aunque se estima que la cifra de personas afectadas podría ascender a unas 800, además, se ha acreditado que la estructura criminal habría defraudado a la Tesorería General de la Seguridad Social más de un millón de euros.

La investigación se inició en 2024 cuando agentes de la UDEF tuvieron conocimiento de la existencia de varias personas que al parecer habrían sufrido un fraude de inversión mediante 'crowdfunding'.

Según las investigaciones de los agentes, los responsables del grupo captaban fondos de pequeños inversores a través de anuncios en redes sociales y en los propios locales, prometiendo altas rentabilidades por su participación en nuevos restaurantes o en viviendas de alquiler vacacional.

No obstante, los beneficios prometidos rara vez llegaban a materializarse, y las víctimas eran recolocadas en proyectos distintos o recibían continuas evasivas. Para reforzar la confianza, se presentaba a las víctimas un modelo de negocio falseado, con métricas manipuladas y proyecciones alejadas de la realidad.

MÁS DE 40 CUENTAS BANCARIAS PARA DIFICULTAR LA TRAZABILIDAD

Los investigadores constataron que las aportaciones económicas apenas se destinaban a las inversiones comprometidas, y que muchos proyectos eran abandonados al poco tiempo, justificando ante los inversores aparentes fracasos empresariales.

La operativa incluía el movimiento constante de fondos entre más de 40 cuentas bancarias del grupo para dificultar su trazabilidad, siendo el capital finalmente desviado a gastos personales del principal investigado.

La investigación ha permitido detectar que el volumen de lo defraudado en las inversiones de los particulares asciende a 7,7 millones de euros entre los años 2022 y 2024.

Además, se ha acreditado un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 1.011.612 euros, cometido mediante el uso de testaferros y el impago deliberado de obligaciones laborales y fiscales.

Finalmente se llevó a cabo un operativo simultáneo en A Coruña y Madrid en el que se ha detenido a seis personas, tres en cada, y se han practicado tres registros en la ciudad gallega en los que se han intervenido documentación relevante para la investigación, varios teléfonos móviles, un ordenador portátil y un turismo. Asimismo, se han bloqueado doce cuentas bancarias y un inmueble valorado en 60.000 euros.