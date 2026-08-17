Desarticulado un grupo criminal que robó hasta 76 catalizadores de vehículos en el este de la Comunidad

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS ASTURIAS

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han logrado desarticular un grupo criminal compuesto por cuatro varones de entre 25 y 45 años en la localidad de Camarma de Esteruelas que se habían especializado en la sustracción de catalizadores de vehículos en la zona este de la Comunidad de Madrid, llegando a hacerse con 76 de ellos.

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado, la investigación se inició el día 10 de mayo de este año cuando diferentes perjudicados comenzaron a denunciar la sustracción del catalizador de su vehículo en veinte municipios del este de la Comunidad de Madrid.

Los detenidos acudían a los lugares utilizando vehículos a los que se les acoplaban placas de matrícula de otros coches previamente sustraídas. Seguidamente, seleccionaban a los vehículos que se encontraban en la vía pública para, en cuestión de minutos, sustraer el catalizador del automóvil y huir rápidamente del lugar.

En el momento de cometer los hechos, los autores ocultaban sus rostros utilizando gorras, mascarillas y ropa de manga larga para no dejar a la vista tatuajes que pudieran identificarles y así dificultar la labor policial.

Llegaron a sustraer hasta 76 catalizadores en cuestión de dos meses, deshaciéndose de ellos tan rápido como fuera posible en el mercado de segunda mano, cuyo precio dependía de la cantidad de paladio, rodio y platino que contuviera dicha pieza automovilística.

En total, se les acusa de 76 delitos de daños; nueve delitos de hurto de placas de matrícula; nueve delitos de falsedad documental; un delito de robo o hurto de uso de vehículo; un delito de robo con fuerza; y otro de pertenencia a grupo criminal.