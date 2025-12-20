Un desfibrilador del polideportivo de La Elipa, en Madrid, salva la vida a un hombre tras sufrir parada cadiaca

Ambulancia del Samur-Protección Civil en el campo de fútbol de La Elipa, en el distrito de Moratalaz. - EMERGENCIAS MADRID

El uso de un desfibrilador externo automático (DEA) del polideportivo de La Elipa por parte de un usuario y del personal del centro, situado en el distrito madrileño de Moratalaz, ha permitido recuperar de una parada cardiorrespiratoria a un varón de 44 años que se había desvanecido mientras jugaba al fútbol en las instalaciones.

El hombre ha sufrido una parada en el interior del recinto deportivo y ha sido atendido de manera inmediata por los presentes. Un enfermero que se encontraba jugando en el campo ha sido quien ha iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar y ha colocado el DEA, según ha informado Emergencias Madrid.

El aparato ha llegado a realizar hasta dos descargas antes de la aparición de los servicios del Samur-Protección Civil, que cuando han llegado al lugar han encontrado al paciente consciente y fuera de la parada. Los sanitarios han logrado estabilizarlo y trasladarlo a un centro hospitalario para su evaluación y seguimiento.

Desde Emergencias Madrid han destacado la importancia de la rápida actuación y del uso de estos dispositivos dentro de la llamada 'Cadena De La Vida', subrayando el papel clave de los primeros intervinientes y de la disponibilidad de desfibriladores en espacios públicos para mejorar la supervivencia y reducir posibles secuelas.