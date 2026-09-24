Desmantelada una plantación de marihuana 'indoor' en Morata de Tajuña con más de 1.400 plantas

Cultivo 'indoor' de marihuana. - GUARDIA CIVIL.

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de la detención de un hombre acusado de un presunto delito contra la salud pública tras localizar en su domicilio en la localidad madrileña de Morata de Tajuña una plantación 'indoor' con más de 1.400 plantas de marihuana.

La investigación comenzó después de que una compañía eléctrica detectase la pérdida de suministro eléctrico de una parcela en la localidad madrileña, hasta donde se trasladaron los agentes, que comprobaron que la torre de alimentación de la zona presentaba "indicios de haber sido manipulada".

Así, durante la inspección en la parcela, la Benemérita detectó que de una vivienda en las inmediaciones emanaba un fuerte olor compatible con marihuana, además de que en la fachada del inmueble había instaladas varias máquinas de aire acondicionado, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras la entrada y registro de la vivienda, los agentes comprobaron la existencia de tres plantaciones 'indoor' con unas 1.400 plantas de marihuana, todas ellas en distinto estado de floración. Por ello, el propietario fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.