Sustancias estupefacientes y otros útiles incautados en un narcopiso en Parla - POLICÍA NACIONAL

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha logrado desmantelar un laboratorio de elaboración de cocaína y un punto de venta de droga situados en dos viviendas de un mismo edificio en la localidad madrileña de Parla, donde además han detenido a tres hombres, incluido un menor de edad, como presuntos responsables de gestionar el narcopiso.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de noviembre en dos viviendas situadas en un bloque de pisos en la calle Jerusalén de Parla tras las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Judicial, que identificó en la finca dos inmuebles sospechosos destinados a la elaboración y venta de droga.

Las pesquisas permitieron determinar que el detenido más joven, un menor de 17 años español de origen dominicana, era el encargado de trasladar las dosis preparadas desde la vivienda hasta los puntos de encuentro con consumidores, según han precisado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Respecto a los inmuebles registrados, uno era destinado a realizar contactos y posterior venta de la sustancia estupefaciente; y el otro cumplía una doble función de 'guardería' --término con el que se conoce a los almacenes de droga-- y también de laboratorio, o 'cocina', en la que se adulteraba la sustancia y se preparaba para su venta.

En los registros efectuados se intervino más de un kilo de cocaína, una cantidad que sorprendió a los agentes dado que en este tipo de locales suelen almacenarse cantidades más bajas. Además se incautaron 500 euros en efectivo, 150 gramos de sustancia de corte para elaboración de pasta de cocaína y unas 47 pastillas de viagra.

Por todos estos hechos se procedió a la detención de los tres sospechosos por un delito contra la salud pública. Mientras el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, los otros dos adultos, que tenían antecedentes por hechos similares, pasaron a disposición de la autoridad judicial.