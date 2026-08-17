Desmantelado un 'narcopiso' en Tetuán con dos detenidos tras numerosas quejas y denuncias vecinales

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones tras el desmantelamiento de un 'narcopiso' okupado desde el cual se distribuían sustancias estupefacientes en el distrito madrileño de Tetuán.

La intervención se desarrolló dentro de un dispositivo contra el tráfico de drogas, activado tras numerosas quejas y denuncias vecinales que alertaban del continuo trasiego de personas y del consumo de sustancias en la vía pública, ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Los investigadores del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Distrito identificaron el inmueble y confirmaron una intensa actividad de venta, con compradores que adquirían la sustancia estupefaciente directamente en la vía pública a través de una ventana habilitada para tal fin.

Tras la investigación realizada, el pasado 14 de agosto se llevó a cabo un registro en el domicilio, donde se intervinieron alrededor de 55 gramos de cocaína en roca, mas de 103 gramos de meta-anfetamina, 16 gramos de cocaína dispuesta en dosis para su inminente venta, un arma blanca y más de 1.800 euros en efectivo.

La vivienda fue recuperada y devuelta a su propietario, mientras que los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública.