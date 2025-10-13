Detenida al llevar encima 87 decimos de lotería fraudulentos en Puente de Vallecas

Archivo - Patrulla de la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a una mujer que portaba 87 decimos de lotería fraudulentos en Puente de Vallecas y que procedían de una estafa que se realizó en julio a una administración de loterías, han informado a Europa Press fuentes policiales

La detención se produjo el pasado 8 de octubre cuando los agentes observaron que un turismo circulaba a gran velocidad por una vía, por lo que procedieron a darle el aviso para que parase.

En el interior había una mujer que realizaba gestos raros y sujetaba dos bolsos. En uno de ellos, se halló gran cantidad de dinero en metálico y en otro, numerosos décimos de lotería con el mismo sello de una administración.

De este modo, los agentes contactaron con los dueños de esta administración, quienes le relataron que en julio habían sufrido una estafa cuando una mujer realizó una transferencia de 10.000 euros con el fin de comprar 500 décimos.

Una vez se le hizo la entrega, la cuenta quedó bloqueada y no se abonó dicha cantidad. Por estos, hechos se interpuso una denuncia ante la Guardia Civil.

Cuando se comprobó la denuncia, los agentes realizaron a la conductora un recuento del dinero que llevaba en el bolso, cuya cantidad ascendía a 2.100 euros. Además, intervinieron un total de 87 décimos. Se procedió a la detención de la mujer por un delito de estafa.