Detenida la regente de una clínica estética en San Blas por estafar a más de 130 clientes

Clinica estética en San Blas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional han detenido a la regente de un centro estético situado en el distrito de San Blas como presunta autora de un delito de estafa por vender bonos de tratamientos que nunca se iban a recibir, ascendiendo el número de víctimas a más de 130, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

La detenida ofrecía a los usuarios servicios de belleza a través de la venta de bonos que facturó hasta un día antes del cierre de la clínica sin previo aviso. Cada víctima ha tenido un perjuicio económico que oscila entre los 70 y los 1.300 euros dependiendo del tratamiento y número de sesiones.

Esta mujer fue detenida de forma inmediata tras la sospecha de los agentes de su intención de abandonar la capital para eludir la acción de la justicia Bonos de 1.300 euros con innumerables sesiones pendientes.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero cuando varios afectados acudieron a dependencias policiales para poner en conocimiento los hechos ocurridos en una clínica estética ubicada en el distrito madrileño de San Blas.

Al parecer, este centro de belleza funcionaba con total normalidad, vendiendo sesiones y bonos de distintos tratamientos, desde depilación láser hasta estética avanzada.

Estos servicios fueron comprados y agendados hasta un día antes del cierre del local, dejando pendientes de realización numerosas citas sin ponerse en contacto con los clientes para anularlas o comunicar el cierre definitivo de la clínica. Avanzadas las pesquisas, los agentes identificaron y localizaron a una mujer que figura como única regente del establecimiento.

Además, pudieron constatar que el número de afectados ascendía a más de 130 personas, causando un perjuicio económico a cada cliente que oscilaba entre los 70 euros y los 1.300 euros dependiendo del tratamiento y el bono elegido.

La clínica, desde el mismo día del cierre, rotuló en un cartel en la puerta del local "cerrado temporalmente" siendo esta la única forma comunicación a los afectados del cese del negocio.

Los agentes establecieron varios dispositivos con el fin de esclarecer lo que había ocurrido en la clínica, anticipando la detención de la presunta autora por observar a la investigada con una maleta y sospechar que tuviera intención de eludir la acción de la justicia.

Por tanto, el pasado día 24 de febrero, fue detenida como presunta autora de delito de estafa e insolvencia punible, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.