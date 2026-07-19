1105297.1.260.149.20260719103335 Detenida por robar a ancianos en sus casas tras ganarse su confianza cerca de centros de mayores en Colmenar Viejo - GUARDIA CIVIL

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer por robar presuntamente a ancianos en sus casas tras ganarse su confianza cerca de centros de mayores en Colmenar Viejo.

Según recoge la Benemérita en un comunicado, se trata de cinco presuntos delitos, tres de hurto y dos de estafa bancaria, y en algunos casos las víctimas eran personas con trastornos cognitivos.

La investigación se remonta a la pasada primavera, tras recibir una denuncia en la que se ponía el foco en una mujer que se había ganado la confianza de un anciano al que sustrajo diversos efectos personales y su tarjeta de crédito, realizando varias operaciones en cajeros y establecimientos de la localidad de Madrid.

Gracias a las investigaciones llevadas a cabo se obtuvo las características físicas de la autora y se tuvo conocimiento de otras víctimas que habían sido objeto de los actos de esta mujer.

A finales del pasado mes de junio, se lograba su detención tras recibir un aviso relativo a una mujer que, en un centro de mayores, estaba ofreciéndose a ancianos para acompañarles a su domicilio.

La detenida, una mujer de 39 años, fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente en la localidad de Colmenar Viejo. A la misma le constan antecedentes por hechos similares cometidos en municipios de la Madrid, Burgos, Zaragoza y Asturias.