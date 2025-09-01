Detenidas 14 personas tras una pelea de vecinos en el hotel okupa de San Blas

Archivo - Interior del hotel okupado en el barrio de San Blas, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a catorce personas, entre ellas dos menores, por participar en una reyerta en el hotel okupa de la calle de Lola Flores en el distrito de San Blas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La intervención policial tuvo lugar el pasado sábado tras ser alertada la Policía de una riña multitudinaria en la zona entre vecinos residentes en el edificio okupado. A los detenidos se les imputan delitos de riña tumultuario, lesiones y amenazas graves.

Según ha adelantado el diario 'El Mundo', la reyerta se inició en el interior de uno de los bloques del complejo y se extendió en el exterior.