Detenidas 22 personas por robos y delito contra la salud pública en un festival de música electrónica en Torrejón

Archivo - Un coche de la Policía Nacional - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 22 personas por presuntos delitos de hurto, robo con violencia y delitos contra la salud pública durante el operativo especial desplegado para el festival de música electrónica celebrado el pasado 1 de mayo en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

El evento reunión a más de 40.000 personas en el Recinto Ferial de la localidad, y en el dispositivo participaron más de 150 agentes, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, donde señala que la actuación policial permitió recuperar 60 teléfonos móviles, 25 carteras e incluso un vehículo de alta gama sustraído.

Los agentes estuvieron repartidos en los controles de acceso, salidas y perímetro del recinto ferial, de más de 70.000 metros cuadrados, para un festival que se desarrolló por más de doce horas. En vista de las condiciones del festival, hasta Torrejón de Ardoz se desplazó un grupo criminal especializado en este tipo de eventos.

Según ha precisado la Policía, los delincuentes rociaban con gas pimienta a sus víctimas para aturdirlas y posteriormente, mediante el método del tirón, les sustraían las joyas que portaban, especialmente cadenas de oro. Fruto del dispositivo fueron detenidas otras dos personas por hurtar teléfonos móviles.

Además, los agentes lograron recuperar un vehículo de alta gama que había sido sustraído días antes en una localidad de la provincia de Málaga y que se encontraba estacionado en uno de los aparcamientos habilitados en la zona VIP del festival.