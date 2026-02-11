Detenidas cuatro personas por robar en domicilios de Madrid a través del método del resbalón

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este miércoles de la reciente detención de cuatro personas en dos sucesos diferentes acusadas de cometer delitos en viviendas del centro de Madrid a través del método del resbalón, tras lo que todos los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

El primero hecho se produjo en la noche del domingo, cuando los agentes acudieron a un domicilio del distrito de Salamanca tras recibir una llamada alertando de que dos personas habían entrado acceder a una vivienda con su propietaria en el interior, ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional.

A su llegada al lugar, los agentes recibieron información de varios vecinos sobre las características y descripción física de los sospechosos, a los que encontraron en una tienda de los alrededores donde habían intentado ocultarse. A los sospechosos se les intervinieron plásticos, linternas y dinero de varios países.

Por otro lado, los agentes de la Policía Nacional detuvieron 'in fraganti' a dos mujeres en la mañana del lunes cuando salían de un portal del distrito madrileño de Arganzuela mientras portaban objetos y dinero en efectivo que acababan de sustraer de una vivienda. Además, llevaban un plástico para el resbalón y una linterna.

Así las cosas, la Policía Nacional ha confirmado la detención de estas cuatro personas --tres mujeres y un hombre-- a las que se les acusa de delitos de robo con fuerza.