Detenidas dos mujeres asiáticas que practicaban tratamientos médico-estéticos de forma ilegal en Fuenlabrada

Realizaban desde intervenciones estéticas con bótox a piezas odontológicas y revisiones ginecológicas

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este martes de la reciente detención de dos mujeres de origen asiático que realizaban tratamientos médico-estéticos tanto en centros de belleza en Fuenlabrada como también a domicilio pero sin la cualificación necesaria e incumpliendo las medidas obligatorias de conservación de los productos.

La operación, que ha recibido el nombre de 'Bian Que' en referencia al que es considerado como el primer médico chino de la historia, arrancó el pasado mes de abril con unas investigaciones iniciadas una vez que la Policía Nacional tuvo conocimiento de dos locales en el polígono Cobo Calleja donde se podrían estar realizando tratamientos no solo estéticos, sino incluso odontológicos y ginecológicos.

En concreto se trataba de dos establecimientos de peluquería y estética donde realizaban estas prácticas sin el personal cualificado tanto para el uso y manipulación, como para la propia conservación del material e instrumental quirúrgico.

Finalmente, el pasado 6 de mayo se procedió al registro de los dos locales y de un vehículo con el que hacían tratamientos a domicilio, según ha precisado el jefe de sección de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid, el inspector jefe Víctor de las Heras, en las propias instalaciones del Cuerpo.

De las Heras ha precisado que la operación ha estado a cargo del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional en colaboración con la Policía de Fuenlabrada y la Consejería de Salud de la región, entre otros; y ha mostrado parte del material incautado, que incluye viales, bótox, cremas anestésicas, agujas y otros productos, todos ellos de origen asiático y sin las certificaciones necesarias.

De acuerdo con le inspector jefe, la práctica ilegal de ambas detenidas no solo se limitaba a intervenciones en los locales, sino que incluso hacían uso de un vehículo particular para desplazarse a domicilios en los que ofrecían su trabajo "sin ninguna medida de seguridad ni sanidad en los productos ni durante los trasladados", pues ni siquiera tenían neveras para no romper la cadena de frío.

Por estos motivos, ambas detenidas --que no colaboraron con las autoridades ni durante el registro de los establecimientos ni más tarde cuando pasaron a disposición judicial-- son acusadas de delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS, ODONTOLÓGICOS Y REVISIONES GINECOLÓGICAS

Según ha precisado más tarde el inspector José Luis Morodo, responsable del citado Grupo V, la investigación deriva de otras pesquisas previas e indicios por los que se descubrieron dos establecimientos en un centro comercial de Fuenlabrada.

En los locales se encontró material para realizar intervenciones estéticas, como inyecciones de toxina botulínica, pero también máquinas para hacer piezas dentales o endodoncias, e incluso un ecógrafo y material para revisiones ginecológicas recubierto con un profiláctico.

El material no se encontraba en las condiciones óptimas para su conservación, e incluso en algunos casos estaba abierto; ni tampoco contaba con los certificados exigidos para su uso ni una trazabilidad de dónde y a quién fue adquirido. En el registro del vehículo se encontró material en el maletero, sin cumplir tampoco con las condiciones de frío necesarias.

En principio se considera que ambas detenidas son las únicas responsables en el caso, aunque no se descarta que pueda haber más. Una de ellas había estado anteriormente en un barrio de Madrid realizando tratamientos de este tipo hasta que se le intervino el local, tras lo que se estima que se trasladó a Fuenlabrada.

Respecto a posibles víctimas, la Policía ha destacado que todas ellas serían igualmente de origen asiático y han señalado que no ha llegado ninguna denuncia por estas prácticas. Asimismo, tampoco se tiene constancia de ninguna persona que haya requerido atención sanitaria en hospitales de la región, si bien no descartan que pueda haber personas afectadas por las prácticas estéticas.