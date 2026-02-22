Detenidas dos personas dedicadas al cultivo de marihuana 'in door' con más de 2.200 plantas en Paracuellos

Foto de archivo. - GUARDIA CIVIL

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Comandancia de Madrid, han desmantelado una plantación de marihuana 'in door' compuesta por más de 2.200 plantas de marihuana en la localidad de Paracuellos del Jarama y como consecuencia, han detenido a dos personas.

Los hechos comenzaron el viernes, 13 de febrero cuando se recibió un aviso de una empresa eléctrica sobre un posible pico de potencia bastante superior a la media en una vivienda unifamiliar en Paracuellos, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Después de las pertinentes comprobaciones en el lugar, Guardia Civil comprobó la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica, dispositivos de extracción de aire, así como un fuerte olor en los exteriores a esta sustancia estupefaciente.

Tras la autorización correspondiente, lograron intervenir un total de 2.293 plantas de marihuana en diferentes estados de floración y diversos útiles para el mantenimiento de la plantación de cannabis.

Finalmente, se detuvo a dos personas por un supuesto delito contra la salud pública por el cultivo de sustancias estupefacientes y un delito de defraudación de fluido eléctrico.