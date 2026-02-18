Detenidas dos personas por estafar a personas mayores por teléfono haciéndose pasar por entidades bancarias

Detenidas dos personas por estafar a personas mayores haciéndose pasar por representantes de entidades bancarias - POLICÍA NACIONAL

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Madrid como presuntas responsables de delitos de estafa, hurto y organización criminal por estafar a personas mayores haciéndose pasar por responsables de entidades bancarias en llamadas telefónicas, el método conocido como 'vishing'.

Los sospechosos aprovechaban para suplantar la identidad de bancos y obtener, mediante el engaño, tanto las tarjetas como las claves PIN de las víctimas, en su mayoría residentes en la ciudad de Madrid, de avanzada edad, vulnerables, con las capacidades físicas o cognitivas limitadas y dependientes emocionalmente de otras personas.

La Policía ha intervenido unos 3.750 euros en efectivo, tarjetas bancarias y teléfonos móviles adquiridos fruto de la estafa. En total se ha identificado a un total de 34 víctimas, con una edad media de unos 81 años, y se ha logrado esclarecer un total de 32 hechos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las investigaciones han logrado determinar que, una vez se establecía el contacto telefónico, los sospechosos --uno de los cuales ha ingresado en prisión de forma preventiva-- se personaban en el domicilio de las víctimas aduciendo la necesidad de sustituir sus tarjetas bancarias por otras nuevas.

En ese momento, se apropiaban de las tarjetas y entregaban a las víctimas las de otros estafados anteriormente. A continuación, acudían a cajeros automáticos para retirar la máxima cantidad de dinero en efectivo permitida.

En algunas de las ocasiones, aprovechándose de la falta de reflejos de las víctimas, los sospechosos llegaron a materializar el hurto de dinero en efectivo y de terminales móviles en los domicilios de los perjudicados.