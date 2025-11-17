Detenidas in fraganti 19 personas por causar daños en vagones de Metro durante la noche de Halloween

Archivo - Interior de un vagón de metro, a 22 de junio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detiene in fraganti a 19 personas por causar daños en vagones de Metro durante la noche de Halloween, en el marco de un dispositivo especial establecido para evitar cualquier tipo de acto vandálico en el suburbano y las estaciones.

Así, según ha detallado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado, durante el desarrollo del operativo se pudo observar como 19 varones accedían a una de las paradas. Varios de los hombres, para tratar de dificultar la labor policial y su posterior identificación, ocultaban sus rostros con máscaras relacionadas con la festividad de la noche de Halloween.

Una vez en el interior, esperaron en el andén hasta que apareció un convoy, momento que fue aprovechado por los detenidos para abordarlo desde las vías y el propio andén, impidiendo de esta manera que pudiera proseguir su marcha y continuar con su trayecto.

"PERFECTAMENTE COORDINADOS"

Los 19 detenidos estaban perfectamente coordinados entre sí, ya que mientras que unos pintaban las líneas del contorno de los dibujos, otros rellenaban el interior, siendo todo ello grabado por otros de los detenidos.

Por todos estos hechos, se procedió a la detención in fraganti de las 19 personas implicadas, quienes no dudaron en emplear una fuerte resistencia contra los policías actuantes para tratar de huir y evitar su detención.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por los por los delitos de daños, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia.