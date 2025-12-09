Detenidas en Madrid 12 personas por hacer grafitis en el vagones e instalaciones de transporte público

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 17 personas acusadas de comenter 95 delitos de daños conetidos en instalaciones, trenes, vagones de ferrocarril, y metros de distintos operadores de la geografía española. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 12 personas por su presunta participación en decenas de daños cometidos en trenes, vagones de metro e instalaciones ferroviarias de distintos puntos del país, en una operación que suma 17 arrestados en total y un perjuicio económico valorado en 458.647 euros.

Los arrestos se han llevado a cabo en Madrid (12), además de Valencia, San Sebastián, A Coruña, Mieres y Medina del Campo (uno en cada localidad), tras una investigación marcada por la dificultad de identificar a los autores debido a su itinerancia criminal y a su modus operandi.

Según la Policía, los autores accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para usuarios, variaban días y horarios, ocultaban sus rostros y pintaban grandes superficies en muy poco tiempo. La investigación ha exigido un análisis exhaustivo de denuncias por grafitis y una intensa coordinación entre unidades policiales y operadores ferroviarios.

En el marco de la operación se han esclarecido 75 delitos de daños y 7 de desórdenes públicos en la Comunidad de Madrid, además de hechos delictivos en A Coruña, Asturias, País Vasco, Valencia y Medina del Campo.

La operación está vinculada a la Operación Tinta, en la que el pasado noviembre fueron detenidas otras nueve personas en Cataluña, responsables de 96 hechos delictivos adicionales. El balance global asciende a 26 detenidos, 191 hechos esclarecidos y más de 914.000 euros en daños.