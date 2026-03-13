Detenidas en Madrid dos mujeres en posesión de un taser y mas de 100 productos cosméticos posiblemente robados

Detenido por Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la reciente detención de dos mujeres en el distrito Centro a las que se sorprendió en posesión de una pistola taser que simulaba ser una linterna, y también con más de un centenar de productos cosméticos posiblemente robados.

Los hechos sucedieron el pasado 26 de febrero sobre las 21 horas en la confluencia del Paseo de la Virgen del Puerto con la calle Segovia, cuando una patrulla observó a un vehículo sospechoso circulando sin matricula trasera y con un golpe en la puerta de atrás.

Los agentes le dieron el alto para comprobar el interior del vehículo e identificar a las personas en su interior, dos mujeres que afirmaron que no se habían dado cuenta de que habían perdido la placa de la matrícula, según han relatado fuentes policiales.

Durante el registro, los agentes localizaron en la guantera de la parte delantera izquierda, accesible para la conductora, una especie de linterna que, si bien funcionaba cuando se pulsaba un botón, cambiándola de posición se convertía en una pistola taser, considerada como un arma prohibida.

Preguntada por el origen de esta arma, la conductora reconoce que se la habían regalado, es de su propiedad y la tiene a mano porque habitualmente se mete en problemas. De hecho, el taser está en plenas condiciones de uso y con carga, por lo que es intervenida por los agentes municipales.

MÁS DE 100 PRODUCTOS COSMÉTICOS

Durante el registro, la Policía localizó además varias bolsas con un total de 101 productos cosméticos de diversas marcas y precio y con la etiqueta. Las estimaciones apuntan a que estos productos podrían alcanzar un valor de más de 1.750 euros en el mercado.

Las bolsas estaban preparadas con un doble fondo y forradas con papel de aluminio, una técnica pensada para eludir sistemas de alarma. Preguntada por el origen de estos productos, ambas sospechosas afirman que los han comprado por apenas 150 euros a sabiendas de que podrían ser robados.

Además, las mujeres no tenían ticket ni resguardo de la compra. Los agentes consiguieron averiguar la tienda de origen de los productos, una cadena de cosméticos con la que se contactó para que más adelante identificaran estos productos, entre los que hay cremas, maquillaje y colonias.

Por todos estos hechos, los agentes detuvieron a ambas mujeres, las dos de nacionalidad española y nacidas en 1991 y 1968, acusadas de un delito de tenencia ilícita de armas y posible receptación.