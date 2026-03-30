Detenidas más de 30 personas a lo largo del mes de marzo por robos con fuerza en domicilios en toda la región

Imagen de archivo de un agente y un coche patrulla de la Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un total de 31 personas a lo largo del mes de marzo por delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas situadas en toda la Comunidad de Madrid, especialmente a través de técnicas como el resbalón, la llave falsa, el 'bumping' o por forzar la cerradura.

Los agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo intervenciones en las localidades de Alcalá de Henares, Getafe, Fuenlabrada y Móstoles, así como en los distritos madrileños de Moratalaz, Retiro, San Blas, Latina, Puente de Valleas, Usera, Salamanca, Arganzuela, Tetuán, Carabanchel y Ciudad Lineal.

Todas estas detenciones se han ejecutado entre el 2 y 20 de marzo, y corresponden al "compromiso de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en la lucha y persecución de esta modalidad delictiva", según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado.

TÉCNICAS DELICTIVAS

En el método del resbalón, los autores deslizan un objeto delgado y con algo de flexibilidad entre el marco de la puerta y el pestillo para abrir las viviendas, siendo especialmente efectivo en aquellas puertas cerradas sin llave.

Se entiende por uso de llave falsa cualquier instrumento o llave que no sea la destinada por el propietario para abrir una cerradura. Entre estos elementos se incluyen las ganzúas o instrumentos análogos, llaves legítimas perdidas o robadas, llaves no destinadas a esa cerradura o instrumentos tecnológicos de apertura a distancia.

Por otro lado, 'bumping' es una técnica que utiliza una llave manipulada que, a través de una serie de golpes, alinea los pistones de una cerradura tradicional, lo que permite abrir la puerta de un domicilio.

Finalmente, el escalo es un método en el que el autor trepa, escala o accede por vías inusuales, como ventanas o tejados, para entrar a las viviendas que se pretenden robar.

Así las cosas, la Policía ha hecho un llamamiento para que aquellos ciudadanos que vayan a abandonar su vivienda durante unos días traten de evitar dejar indicios de su ausencia. Esto puede ser el exceso de correspondencia en el buzón o dejar las persinas bajadas.

Además recomiendan dejar las ventanas siempre cerradas, acordarse de echar la llave de la puerta. Las personas que cometen este tipo de hechos delictivos suelen marcar sus objetivos con pequeñas láminas de plástico en los marcos de las puertas que, al no romperse, evidencian que el domicilio está vacío.