Detenidas once personas en tres operaciones contra la explotación de mujeres en Madrid

Archivo - Imagen de archivo de patrullas de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a once personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres en situación económica precaria en tres operaciones diferentes en las que han logrado desarticular dos organizaciones criminales y dos prostíbulos en Madrid.

Los acusados engañaban a las víctimas en su país de origen y estas contrarían una deuda de 10.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución. En uno de los pisos se llegó a liberar a una menor de 15 años que atendía llamadas de hasta 100 clientes al día.

A los detenidos se les acusa de delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y organización criminal relativos a la prostitución. Dos de los arrestados han ingresado en prisión de forma provisional, según ha informado al Policía en un comunicado.

La investigación comenzó en octubre de 2025 tras la denuncia de una de las víctimas, que manifestó que le habían traído de su país de origen para ejercer la prostitución. Ya en España, recibía un trato degradante y era sometida a condiciones de explotación sexual.

Con el avance de las pesquisas se logró averiguar que era una organización criminal con origen en el extranjero y que, de hecho, captaba a sus víctimas allí. Utilizaban personas de confianza para engañar a las mujeres y traerlas a España.

Ya en territorio español, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones denigrantes. De hecho, tenían prohibido abandonar el domicilio, se regían bajo normas estrictas y un control permanente con cámaras de videovigilancia.

Los ahora detenidos las amenazaban y coaccionaban con santería, generando un entorno de vigilancia constante obligándolas a consumir diversas sustancias estupefacientes y a ejercer la prostitución sin protección, contrayendo enfermedades de transmisión sexual.

Finalmente, la investigación culminó el pasado mes de abril con la entrada y registro en dos domicilios de al ciudad de Madrid, donde se detuvo a dos personas --y una tercera en Alicante-- y se liberó a cuatro víctimas. En otro punto de la capital se liberó a otras cuatro víctimas.

OTRA OPERACIÓN EN MADRID

Por otro lado, otra víctima de un prostíbulo en Madrid contactó con los investigadores para denunciar la situación en la que se encontraba. Manifestando que una conocida le había incitado a acceder a una página web erótica en la que compartió fotos desnuda con un hombre que le ofrecía trabajo como trabajadora sexual.

Esta mujer trabajaba en tres domicilios durante doce horas descansando por las noches para no alertar a los vecinos. Si alguna víctima tenía intención de abandonar el negocio, eran coaccionadas y amenazadas con desvelar su identidad y que se supuera a que se dedicaban.

Los clientes accedían al domicilio con un código para abrir la puerta y tenían bonos con ofertas que se podían utilizar sin límite de tiempo. Una ardua investigación, llevó a los agentes a realizar tres entradas y registros en dichos domicilios que eran utilizados a modo de prostíbulos, donde se liberaron a tres mujeres.

En total, fruto de estas operaciones, la Policía Nacional ha logrado desarticular dos organizaciones criminales y dos prostíbulos en Madrid, deteniendo a once personas como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y organización criminal relativos a la prostitución.