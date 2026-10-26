Detenidas seis personas en Leganés por explotar sexualmente a mujeres en un local y un piso anexo

Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas --tres hombres y tres mujeres-- por su presunta implicación en una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un local y una vivienda anexa de Leganés, donde también se vendían drogas y que ahora han sido clausurados temporalmente.

La organización estaba encabezada presuntamente por una mujer y su hermano, que controlaban a las víctimas mediante sistemas de videograbación instalados tanto en el local como en la vivienda. Los investigadores sostienen que las mujeres eran coaccionadas y obligadas a realizar servicios sexuales contra su voluntad.

La investigación comenzó en noviembre de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible comisión de delitos relativos a la prostitución en ambos inmuebles, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras varias pesquisas, comprobaron presuntamente que las mujeres trabajaban jornadas de 13 horas, no podían abandonar libremente el local y carecían de espacio suficiente para sus pertenencias, intimidad y descanso.

La organización había pactado supuestamente un reparto de los beneficios del 50% para la responsable del negocio y otro 50% para las mujeres, aunque estas nunca llegaban a percibir el dinero. Además, eran sancionadas con multas de 20 euros si incumplían las normas impuestas.

OBLIGADAS A CONSUMIR DROGAS

Los investigadores constataron también que en el local y en la vivienda anexa se vendían sustancias estupefacientes y que, presuntamente, las mujeres eran obligadas a consumirlas con los clientes durante los servicios sexuales. La droga era suministrada, según la Policía, por el hermano de la principal investigada y la mujer de este.

Cuando el local cerraba y todavía quedaban clientes, los servicios continuaban en la vivienda anexa. Además, dos de los integrantes del entramado se encargaban presuntamente de trasladar a las mujeres a domicilios particulares para atender a clientes que lo solicitaban.

La mayoría de las víctimas residía en viviendas próximas al establecimiento, alquiladas por la presunta cabecilla, mientras que alguna de ellas vivía en el propio local, una circunstancia que, según los investigadores, facilitaba el control sobre las mujeres.

REGISTROS Y DETENCIONES

El pasado 15 de octubre, los agentes realizaron entradas y registros tanto en el local como en la vivienda anexa, donde intervinieron sustancias estupefacientes ocultas en productos de higiene, material informático y abundante documentación.

Los seis arrestados están investigados como presuntos responsables de delitos relativos a la prostitución, agresión sexual, organización criminal y contra la salud pública. Todos ellos fueron puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial.