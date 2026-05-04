Detenido tras atrincherarse en su casa en Carabanchel y amenazar con explotar el edificio

Archivo - Agentes de la Policía Nacional - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de unos 50 años y con perfil psiquiátrico que este lunes por la tarde se ha atrincherado en su vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel, amenazando además con hacer explotar el edificio con bombonas de butano.

Los hechos se han producido esta tarde, cuando el sospechoso ha llamado a la puerta de su vecina y la ha amenazado de muerte con un cuchillo. La vecina ha contactado entonces con la Policía Nacional, mientras que el hombre se ha atrincherado en su casa.

Los vecinos de la zona han relatado a los agentes de Policía que esta no era la primera ocasión en que el hombre se comportaba así. De hecho, ha amenazado con hacer explotar el bloque y ha lanzado numerosos objetos por la ventana, según ha informado la Policía.

Finalmente, gracias a que una vecina tenía llaves de la vivienda entregadas precisamente por el hermano del hombre para actuar en casos de emergencia, las fuerzas de seguridad han logrado acceder a la vivienda y detener al hombre, que más tarde ha sido trasladado al Hospital Doce de Octubre.