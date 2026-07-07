Detenido el autor de un incendio provocado en un polígono industrial de Ciempozuelos en el que ardieron dos hectáreas

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un incendio provocado en las inmediaciones de un polígono industrial en la localidad madrileña de Ciempozuelos que obligó a evacuar a trabajadores de empresas de la zona y en el que llegaron a arder más de dos hectáreas.

Los hechos se produjeron el pasado 20 de junio en la zona exterior de una nave de extrusión de aluminio situada en un polígono industrial de la A-4. Las llamas se originaron en una zona de pasto pero rápidamente se extendieron al recinto, según informó entonces Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Debido a la cercanía de varias empresas logísticas situadas a escasos metros del foco del incendio fue necesario llevar a cabo la evacuación de numerosos trabajadores. Al lugar se trasladaron varias dotaciones de Bomberos, un helicóptero, la unidad de drones y dos equipos forestales.

En total ardieron más de dos hectáreas de campo, además del almacenamiento de la citada empresa de aluminio, así como una finca de olivos. Se estima que los daños por las llamas podrían ascender a casi 300.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.