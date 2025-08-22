Detenido en Centro un hombre que agredió a su pareja y se arrancó los arpones de la pistola táser

Archivo - Un detenido por Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre por agredir presuntamente a su pareja en la vivienda en la que residía en el distrito Centro de la capital y que opuso resistencia al ser arrestado, arrancándose los arpones de la pistola táser que los efectivos policiales dispararon hasta en dos ocasiones ante la agresividad del individuo.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas del pasado día 20 de agosto en una vivienda de la calle Montera, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Una patrulla fue requerida por varios ciudadanos ante la presencia de un hombre que gritaba desde un balcón de la tercera planta de un inmueble. Tras solicitar la colaboración de otra patrulla, los efectivos de la Policía Municipal se personaron en la vivienda, aunque en un primer momento nadie les quiso abrir la puerta.

Finalmente, a mujer que residía en la misma explicó a los agentes que había sido agredida por este hombre, con el que, según refirió, mantenía una relación desde hace unos meses y que se encontraba además en el interior del domicilio.

Una vez que pudieron acceder al domicilio, localizaron a este hombre, un ciudadano de origen colombiano nacido en 1994, que presentaba una acritud agresiva. Según ha adelantado 'ABC' y han confirmado fuentes policiales, demostró tener claros conocimientos de lucha libre.

En este escenario y ante la agresividad del individuo, los efectivos policiales realizaron un disparo con su pistola táser. No obstante, el hombre logró arrancarse los arpones de la cintura. Así, los agentes realizaron un segundo disparo, con igual resultado.

Finalmente, tras un intento de huída reptando por el pasillo, los efectivos policiales lograron ponerla las esposas y colocarle en posición de seguridad. En el domicilio localizaron además diferentes recipientes con marihuana y una sustancia que, a falta de análisis, podría ser mefredona.

Según el testimonio de la mujer, su pareja llevaba varias horas consumiendo droga, lo que le hacía ponerse muy agresivo. La chica, que sufrió una lesión en el cuello, presentó denuncia por violencia de género. El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial.