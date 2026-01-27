Detenido un cliente tras golpear con una botella en la cabeza al conductor de un VTC

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que el pasado viernes golpeó con una botella en la cabeza al conductor de un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) con el que acababa de realizar un servicio tras una discusión por el cambio de la carrera.

Los hechos ocurrieron sobre las 09.30 horas del pasado viernes día 23 a la altura del número 10 de la calle San Leonardo, muy próxima a Plaza de España, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El hombre contrató un servicio VTC para acudir a ese punto y tras el pago en efectivo de la carrera se inició una discusión entre el cliente y el conductor del vehículo por el cambio.

Según los testimonios recabados en el lugar, cuando el usuario vio al conductor regresar al interior del vehículo, pensó que se iba a marchar sin devolverle el importe sobrante del pago de la carrera.

En un momento dado, el cliente golpeó con una botella en la cabeza al conductor, un hombre español de origen rumano nacido en 1980. Como consecuencia del golpe, quedó mareado y con una contusión en la cabeza. Según ha adelantado el diario 'El Mundo', fue trasladado a un hospital.

Como consecuencia de este altercado, el cliente, un español nacido en 2004, ha sido detenido por un presunto delito de lesiones y amenazas, han apuntado fuentes policiales.