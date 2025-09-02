Detenido un conductor de transporte en carretera por contactar con una menor y solicitarle contenido sexual

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un conductor de transporte en carretera como presunto autor de varios delitos contra la libertad sexual, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Este varón dejaba mensajes con su número de teléfono en el interior de los lavabos femeninos de gasolineras y bares de carretera para captar a mujeres.

De este modo, contactó con una menor para solicitarle contenido sexual. La rápida actuación policial impidió que llegara a producirse un encuentro entre víctima y agresor.

La investigación comenzó el 7 de agosto cuando una adolescente acudió con su madre a dependencias policiales, para denunciar que un varón mayor de edad y conociendo la condición de menor de la víctima, mantenía contacto a través de un conocido servicio de mensajería instantánea, con conversaciones de índole sexual.

Este hombre mediante engaño, solicitaba el intercambio de diverso contenido pornográfico a la menor, incluso llegó a proponerle mantener un encuentro sexual.

Avanzadas las pesquisas, se pudo identificar a ese varón, por lo que se estableció un dispositivo especial que culminó el pasado 25 de agosto, con la detención de este hombre como presunto responsable de varios delitos contra la libertad sexual, corrupción de menores y posesión de pornografía infantil, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

El grooming es un delito en el que a través de Internet o cualquier otra tecnología, se contacte con un menor de dieciséis años y se realicen actos dirigidos a embaucarle para que facilite material pornográfico o fines sexuales.