Un detenido por cultivo de marihuana 'in door' en Colmenar Viejo e incautadas más de 350 plantas de cannabis

1104669.1.260.149.20260716113815 Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre por cultivo de marihuena 'in door' en Colmenar Viejo y se han incautado de más de 350 plantas de cannabis.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 9 de julio en un chalet de la localidad tras tener conocimiento gracias a la colaboración ciudadana de la posibilidad de que en su interior se ocultara una plantación de marihuana, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Tras esta alerta, los efectivos de este Cuerpo pudieron comprobar la existencia de un trasiego de personas que acudían al domicilio en un breve período de tiempo, así como elementos periféricos compatibles con el cultivo de la sustancia estupefaciente.

En el domicilio se logró intervenir 352 plantas de cannabis, 3,6 kilos de cogollo seco preparado para su venta, así como 8 kilos de griffa y 4 máquinas para la elaboración de hachís.

Los agentes detuvieron al morador de la vivienda por un supuesto delito contra la salud pública y por defraudación de fluido eléctrico.