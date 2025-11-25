Detenido el encargado de una tienda en Puente de Vallecas por emplear a trabajadores en situación irregular

Dos personas detenidas por delitos contra los derechos de los trabajadores y la legislación de extranjería - POLICÍA MUNCIPAL DE MADRID

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid detuvieron a comienzos de noviembre al encargado de una tienda de alimentación situada en la avenida Monte Igueldo del distrito madrileño de Puente de Vallecas por emplear a personas en situación irregular.

Los hechos se produjeron en la mañana del 8 de noviembre, cuando los agentes se trasladaron al lugar tras recibir una llamada alertando de que en la zona había un establecimiento en el que se estaban vendiendo bebidas alcohólicas a menores de edad, según ha informado la Policía Municipal.

A su llegada al lugar, los agentes vieron como los menores huyeron de la zona. Sin embargo, los policías entraron en el establecimiento en cuestión, donde observaron a tres empleados que, al ser preguntados por los hechos, manifestaban dificultades para expresarse en castellano.

Finalmente, los agentes lograron mantener una conversación con estas tres personas a través de una aplicación móvil de traducción simultánea. Es en este momento que dos de los supuestos empleados reconocen que no tienen permiso de residencia ni contrato de trabajo, mientras que el tercero asegura estar empleado a media jornada, aunque desconoce sus horario ni remuneración.

Los agentes lograron contactar con el encargado, que llegó al establecimiento unos 20 minutos después y directamente, sin mediar palabra con los policías, se dirigió a la caja registradora para recaudar el dinero que había en ella.

Al solicitarle la documentación laboral de los empleados, el encargado ofreció versiones contradictorias. Inicialmente afirmó que no conocía a los dos trabajadores sin papeles y que solo tenía contratado al tercero; pero después aseguró que eran amigos y compatriotas que ayudaban.

Durante la actuación también se hallaron indicios de que algunas personas podrían estar residiendo en el interior del establecimiento; además de que se identificaron requerimientos municipales para el cese de actividad por problemas de salubridad y por no cumplir con la normativa de protección contra incendios.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del encargado, un hombre de nacionalidad bangladesí nacido en enero de 1999, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Por su parte, los dos empleados en situación irregular fueron puestos a disposición de Extranjería.

La Policía sospecha que este hombre podría gestionar varias tiendas en el distrito, algunas de las cuales de hecho podrían haber sorteado inspecciones posteriores. La Policía Municipal ha asegurado que mantendrá la vigilancia sobre estos locales.