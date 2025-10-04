Detenido un hombre de 45 años tras agredir con un arma blanca a una mujer esta madrugada en Usera

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha sido detenido tras agredir a una mujer de 51 años con un arma blanca este sábado de madrugada en el distrito madrileño de Usera, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

Así, Samur Protección Civil ha atendido en la calle Santuario, en torno a las 2 de la mañana, a una mujer de 51 años con heridas de arma blanca en el cuello. La mujer tuvo que ser trasladada en estado grave al hospital, según ha informado Emergencias Madrid.

La Policía Municipal de Madrid se ha encargado de acompañar al convoy sanitario y la Policía Nacional se encarga de investigar la agresión.