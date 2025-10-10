Detenido un hombre tras atrincherarse en su casa en Puente de Vallecas con su hermano menor y un cuchillo

Archivo - Foto de recurso de un vehículo de la Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo

El detenido intentó agredir a un agente sin éxito y su cuchillo quedó incrustado en el casco

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que se había atrincherado en el interior de su casa con su hermano pequeño y armado con un cuchillo de grandes dimensiones en Puente de Vallecas.

Según ha trasladado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, los hechos han tenido lugar esta madrugada y tras recibir el aviso varios indicativos del Grupo de Atención Ciudadana acudieron a la casa.

Al llegar, comprobaron que el detenido presentaba una actitud "muy agresiva" por lo que se activó el protocolo de "incidentes críticos" y acudió a la zona un equipo de negociaciones además de la Unidad de Prevención y Reacción.

Consiguieron evacuar al hermano menor por la ventana para asegurar su "integridad física" y procedieron a entrar en la habitación. El detenido agredió a uno de los agentes con un arma blanca e intentó agredirle en cuello y cabeza, pero las protecciones que llevaba consiguieron evitarlo. El cuchillo quedó incrustado en el casco del agente.

Una vez reducido el agresor, se procedió a su detención como presunto responsable de un delito de tentativa de homicidio y de amenazas graves.