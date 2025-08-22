Detenido un hombre que intentó entrar a una vivienda para robar en el distrito de Latina

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 15 de agosto a un hombre que presuntamente intentó entrar a una vivienda en el distrito madrileño de Latina para robar las pertenencias de un vecino que se encontraba de vacaciones de verano.

Según ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior, los hechos tuvieron lugar en la calle Villavieja, a las 5 de la madrugada. La Policía observó a un varón de nacionalidad georgiana que abandonó un portal de viviendas y decidió seguirlo.

El hombre se percató que los agentes lo seguían, por lo que cambió de dirección. En ese momento arrancó una persecución, donde el presunto autor de los hechos empujó a un policía, aunque finalmente fue detenido por tentativa de robo con fuerza, resistencia y atentado a una agente de autoridad.

La Policía volvió al lugar de los hechos, donde comprobaron que había varias puertas de viviendas del portal que estaban marcadas como señal de que los vecinos estaban ausentes por las vacaciones de verano.

Desde la Jefatura Superior han recordado que en estas fechas se intensifica un dispositivo especial de prevención por todos los distritos de la capital para la seguridad ciudadana. En este sentido, han dejado algunas notas informativas con consejos para avisar si ven a una persona no habitual en los portales, que se revisen las puertas o cambiar la cerradura.