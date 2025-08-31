Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de su hermana en Valdemoro

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre por matar a su hermana en el transcurso de una discusión en su domicilio en la localidad de Valdemoro, han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Los hechos se produjeron ayer por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina. La detención del hombre, de 46 años, se produjo tras cometer la agresión, según ha adelantado 'El Mundo'.

Según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid, la mujer recibió una puñalada bajo el esternón e ingresó grave en el Hospital de Valdemoro, donde finalmente falleció. Los profesionales lograron revertir la parada cardiaca en dos ocasiones.