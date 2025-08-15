Detenido un hombre como presunto autor de tentativa de homicidio tras el apuñalamiento a un joven en Vallecas

Archivo - Ambulancia de SAMUR Protección Civil frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de tentativa de homicidio tras el apuñalamiento en la madrugada del jueves de un joven de 28 años en la vallecana calle de Payaso Fofó, ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Hasta el lugar de los hechos se personaron tanto agentes de Policía Científica como de Seguridad Ciudadana, quienes llevaron a cabo maniobras de primeros auxilios, teniendo que ser la víctima trasladada al hospital por las heridas que presentaba.

El arma que se habría utilizado para cometer la agresión fue localizada en las inmediaciones. La investigación ha culminado el día de hoy con la detención del presunto autor, quien ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

La víctima recibió dos heridas por arma blanca, localizadas en el muslo y en el hemitórax izquierdo. Los testimonios recabados en el lugar apuntan que no existía una relación previa entre la víctima y sus agresores y se baraja que la agresión pudo estar relacionada con un tema de bandas juveniles, aunque todas las hipótesis están abiertas, apanunta a Europa Press fuentes policiales.