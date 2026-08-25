Detenido un hombre por robo con fuerza en un edificio de nueva construcción en Coslada - AYUNTAMIENTO DE COSLADA

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Coslada ha detenido a un hombre por un presunto robo con fuerza en un edificio de nueva construcción, al que se le incautó material eléctrico consistente en varias decenas de cable para la posible venta posterior del cobre.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 00 de la madrugada del pasado viernes. Varios indicativos fueron comisionados a la calle Colegio tras recibir un aviso por posible robo en un edificio de viviendas.

Tal y como ha explicado un testigo, se encontraba en la zona un varón que estaba saltando la valla perimetral de aproximadamente tres metros de altura desde el interior de la obra. El sujeto había arrojado previamente al exterior varias bolsas.

Asimismo, facilitó la descripción del varón, que fue localizado en las inmediaciones y al percatarse de la presencia policial intentó abandonar el lugar apresuradamente.

Finalmente, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y trasladado a las dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyeron las correspondientes diligencias.