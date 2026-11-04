Detenido en Madrid por acosar a nueve mujeres haciéndose pasar por un prestigioso abogado

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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 41 años por presuntamente acosar e insultar a mujeres tanto en la calle como a través de mensajes obscenos, para lo que se hacía pasar por un prestigioso abogado que trabajaba en la zona de las Cuatro Torres de Madrid con el fin de ganarse su confianza y obtener sus datos personales.

La detención se produjo el pasado 23 de octubre después de que hasta nueve mujeres acumulasen denuncias contra el individuo y que estas contasen sus viviencias en redes sociales. Las querellas se han registrado entre 2024 y 2026, y no se descarta la aparición de nuevas víctimas, según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado.

El hombre las abordaba, llamaba su atención tocando su hombro por la espalda y mientras preguntaba por alguna sucursal bancaria, presumía de trabajar en el distrito financiero, para a continuación pedirles sus datos personales e invitarlas a cenar o a tomar algo.

Aunque muchas se marchaban en el momento, otras acababan por darle el número de teléfono y posteriormente recibían en su dispositivo mensajes insultantes en los que el hombre realizaba comentarios obscenos hacia ellas como "zorrita", "puta loca" o "ven a mi casa para que te folle por todos los agujeros", según han detallado fuentes policiales a Europa Press. Incluso cuando estas le bloqueaban, el detenido continuaba acosándolas a través de redes sociales.

Finalmente, y una vez avanzadas las pesquisas policiales, los investigadores pudieron identificar al presunto responsable, tras lo que se estableció un dispositivo que culminó con su detención. El individuo ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.