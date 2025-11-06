Detenido en Madrid un destacado miembro de una organización de sicarios de Perú

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Perú ha informado de la detención en Madrid de Ángel Marín, conocido como 'Negro Marín', un destacado miembro de la organización criminal Los Sanguinarios de la Construcción y vinculado a "asesinatos y múltiples extorsiones" en el país sudamericano.

Esta detención es fruto de "un paciente trabajo de Inteligencia" de la Policía Nacional de Perú en coordinación con la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid, según ha informado el citado ministerio peruano en un comunicado en sus rede sociales.

Al sujeto se le acusa haber "sembrado el terror" en zonas comerciales de Lima como el Emporio Comercial de Gamarra, el mercado Unicachi o Las Malvinas. Se le vincula al asesinato de transportistas, artistas, empresarios y comerciantes de la capital peruana.

A 'Negro Marín' se le sitúa como "uno de los principales rivales" del también detenido Erick Moreno, conocido como 'El Monstruo'; y como uno de los grandes "secuaces" de Adam Lucan, alias 'El Jorobado', cabecilla de otra mafia criminal que "atemorizaba" a empresarios.

Para las autoridades peruanas la detención de 'Negro Marín' representa un hito "significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional" pues, de hecho, la Policía peruana había emitido una alerta roja internacional para dar con su captura.