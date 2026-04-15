Detenido en Madrid un hombre que ofrecía dinero a tres menores a cambio de fotos y vídeos desnudas

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MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre acusado de ofrecer hasta 2.800 euros a tres menores de edad a cambio de que ellas le pasaran fotografías y vídeos en los que aparecieran desnudas, llegando incluso a concertar un encuentro con una de ellas a la que además agredió sexualmente.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de marzo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que dos menores, residentes en un centro de protección en Segovia, así como una amiga de 18 años, denunciaron que una mujer se había puesto en contacto con ellas a través de una red social para ofrecerles trabajo.

El trabajo en cuestión consistía en realizar videollamadas a mayores de edad mostrándose desnudas a cambio de 2.800 euros mensuales. Para poder aspirar a este puesto de trabajo debían enviar unas fotografías y vídeos desnudas a modo de prueba, y después pasar una entrevista de contenido sexual con el jefe de la empresa.

Tras seleccionarlas, el jefe les propuso un encuentro en el que debían practicarle una felación, a lo que ninguna de las denunciantes accedió. Sin embargo, una amiga de éstas, una menor de 17 años y residente en Madrid, sí aceptó reunirse con él, según ha informado la Policía en un comunicado.

Tras identificar y realizar una exploración médica a esta menor, relató que había concertado un encuentro con el jefe de la empresa, quien la recogió en una gasolinera cerca de la estación de Metro de Cuatro Vientos y la trasladó en coche hasta un centro comercial.

Antes de acceder al párking del centro comercial la obligó a cambiarse a los asientos traseros del vehículo apra evitar que la captaran las cámaras de seguridad. Posteriormente, el sospechoso agredió sexualmente a la joven.

ANTECEDENTES POR CORRUPCIÓN DE MENORES Y ABUSO SEXUAL

Tras identificar y localizar al autor de los hechos, los agentes acreditaron que ya había sido detenido en 2021 por un delito de corrupción de menores y abuso sexual a una menor emancipada de 17 años y con la que empleó un 'modus operandi' similar a los hechos investigados.

Finalmente, la investigación permitió localizar al sospechoso y a finales del pasado mes de marzo se llevó a cabo un dispositivo en las inmediaciones del domicilio del investigado que finalizó con su detención y posterior ingreso en prisión de forma provisional por orden de la autoridad judicial.

Durante su detención se le intervinieron dos teléfonos móviles que llevaba encima y cuyo contenido está a la espera de ser analizado por las autoridades competentes.