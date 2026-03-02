Detenido en Madrid un joven de alta peligrosidad con varias órdenes de búsqueda y arresto en vigor

Detenido un joven de alta peligrosidad con varias órdenes de búsqueda y arresto en vigor - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid detuvo a mediados de la semana pasada en el distrito de Carabanchel a un joven de unos 26 años considerado como de alta peligrosidad y sobre el que pesaban varias órdenes de búsqueda y arresto en vigor.

Los hechos se produjeron el pasado 26 de febrero en la calle Pinar de San José, hasta donde se trasladaron efectivos policiales tras ser requeridos por la Comisaría de Apoyo y Protección Mujer, Menor y Mayor de la Policía Municipal.

Los agentes se personaron en la zona alertados de la alta peligrosidad del sospechoso y de la posibilidad de que estuviera en posesión de un arma de fuego. Se sabía que esta persona había estado implicado en varios hechos delictivos y vinculado a bandas juveniles.

Tras localizar y detener a esta persona, los agentes municipales realizaron un registro superficial, detectando que estaba en posesión de un arma blanca con una hoja de unos nueve centímetros, según han detallado fuentes policiales.

El detenido tenía varias requisitoras, incluidas dos por violencia sobre la mujer de dos juzgados diferentes, así como otras por tenencia de armas, explosivos y por amenazas. Tras su detención, fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.