Detenido en Madrid un líder de la organización criminal marsellesa DZ Mafia, condenado a 25 años de prisión en Francia

Detenido en Madrid uno de los líderes de la organización criminal francesa DZ Mafia - POLICÍA NACIONAL

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la Police Nationale de Francia, ha detenido en Madrid a un fugitivo buscado por su pertenencia a la organización criminal marsellesa DZ Mafia, por cuyos vínculos había sido condenado en rebeldía a 25 años de prisión en el juicio contra los principales líderes del grupo.

El arrestado tenía en vigor cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas en Francia por su participación en un doble homicidio cometido en 2019 en el contexto de rivalidades entre bandas de narcotraficantes en Marsella, según ha detallado la Policía en un comunicado.

Prófugo de la Justicia desde 2024 y con un amplio historial delictivo, este sospechoso finalmente fue localizado en Madrid y detenido el martes apenas unas horas después de que el tribunal francés dictase sentencia contra él y otros presuntos líderes de DZ Mafia.

Este líder de la mafia marsellesa estaba en posesión de documentación falsa perteneciente a una de las identidades que usaba como medida de protección para evitar ser localizado.

La DZ Mafia es la organización criminal más relevante para la Policía francesa debido a su implicación en delitos graves, especialmente tráfico de drogas, armas y episodios de violencia urbana. Es originaria de la periferia de París y Lyon, aunque se ha implantado en barrios de Marsella.

Se le vincula con una serie de enfrentamientos armados y asesinatos por encargo que han generado alarma en la opinión pública francesa.