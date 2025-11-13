Detenido en Madrid por robar en hoteles fingiendo ser cliente y convencer a empleados para que le abrieran cajas fuertes

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre acusado de varios robos en establecimientos hoteleros de Madrid y Baleares, donde se hacía pasar por un cliente que no podía acceder a su habitación ni desbloquear la caja fuerte, convenciendo a los empleados del hotel para que le facilitaran acceso a ambas.

El sospechoso fue detenido por última vez el pasado 10 de octubre tras cometer n robo con fuerza en un hotel del distrito madrileño de Chamartín, apenas dos días después de haber sido arrestado por hechos similares en Chamberí, donde también había sido identificado por otro robo en mayo, según ha informado la Policía en un comunicado.

Según ha logrado determinar la investigación policial, el detenido convencía al personal del hotel alegando que no le funcionaba la llave de la habitación o que había bloqueado involuntariamente la contraseña de la caja fuerte, ganándose además la confianza de los trabajadores y logrando así que estos le facilitaran el acceso

OTROS DOCE ROBOS EN BALEARES

En su historial figuran además doce robos cometidos en hoteles de las Islas Baleares --ocho en Ibiza y cuatro en Palma de Mallorca--, así como una reclamación judicial de Bilbao por robo con violencia.

En los hechos ocurridos en las islas, el hombre llegó a sustraer dinero en efectivo y objetos de lujo valorados en más de 98.000 euros, utilizando una motocicleta alquilada para desplazarse entre los distintos hoteles.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha ordenado su ingreso en prisión de forma provisional. En total se le imputan 15 delitos de robo con fuerza en establecimientos hoteleros y un delito de falsedad documental.