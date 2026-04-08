Detenido un menor por apuñalar a un joven de 19 años a la salida de una discoteca en Mejorada del Campo

Cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo - GUARDIA CIVIL

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guarida Civil ha informado de la detención de un menor de edad como presunto responsable de agredir con arma blanca a un joven de 19 años a finales de marzo a la salida de una discoteca en la localidad madrileña de Mejorada del Campo.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.45 horas del sábado 28 de marzo, cuando la víctima acudió por sus propios medios al Punto de Atención Continuada de la localidad con heridas de arma blanca en el cuello y tórax, según informó Emergencias 112.

Ahora la investigación ha logrado determinar que los hechos se originaron tras una pelea previa en el interior del local. Tras el altercado, el agresor asestó cuatro puñaladas a la víctima y abandonó el lugar. Finalmente fue detenido en la tarde del martes.