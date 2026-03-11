Detenido un prófugo buscado en el extranjero por secuestro y extorsión en 1999

Imagen de una patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un prófugo buscado por las autoridades peruanas que formaba parte en 1999 de una banda dedicada al secuestro y extorsión de personas con antecedentes por tráfico de drogas.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado, el varón ha estado residiendo en España con una identidad falsa desde 2004 y se dedicaba en España a la comisión de hurtos.

El 4 de diciembre de 2025, se tuvo conocimiento de una denuncia formulada a través del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, en la que informaban que un hombre dedicado a la comisión de hurtos en nuestro país, en realidad no era esa persona, sino un reclamado que utilizaba una identidad falsa.

Las autoridades extranjeras solicitaban la detención de este varón, extremo por el que le figuraba una orden de búsqueda y detención de extradición. A fin de acreditar su identidad, los investigadores solicitaron el cotejo de las huellas de este individuo, confirmando la Brigada Provincial de Policía Científica que se trataba de la misma persona.

SIMULABA SER POLICÍA PARA SECUESTRAR A PERSONAS

Los hechos por los que figuraba la orden de búsqueda se produjeron en el mes de abril del año 1999. El autor formaba parte de una organización criminal dedicada al secuestro y la extorsión en otro país.

En aquella ocasión, haciendo uso de armas de fuego, secuestró a un hombre y a dos familiares a punta de pistola y les mantuvo retenidos durante nueve días, exigiendo una cuantía económica a cambio de su liberación.

Tras realizarse las pesquisas oportunas para su localización, fue detenido el pasado 26 de enero por la Reclamación Judicial Internacional vigente, siendo trasladado posteriormente al Juzgado para la materialización de la extradición.